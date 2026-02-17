Литва хоче відправити в Ізраїль військового аташе

Міністерство оборони Литви запропонувало створити посаду військового аташе при посольстві країни в Ізраїлі, заявивши, що цей крок сприятиме військовим закупівлям і допоможе забезпечити стабільність ланцюгів постачання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Міністерство зазначило, що аташе з питань оборони буде підтримувати зв'язки з ізраїльськими оборонними та промисловими установами, сприяти двосторонньому співробітництву між установами та збройними силами, а також надавати інформацію про ситуацію в галузі регіональної безпеки.

Ця пропозиція відповідає цілям, визначеним у програмі уряду щодо розширення співробітництва в галузі безпеки, оборони та оборонної промисловості, зазначило міністерство.

"Розглядаючи питання про створення цієї посади, ми оцінили інтереси Литви в галузі оборони та безпеки і врахували зовнішню політику країни. У разі затвердження литовський військовий аташе в Ізраїлі приєднається до інших військових аташе ЄС і НАТО, що базуються в Тель-Авіві, включаючи представників стратегічних партнерів Литви – США, Німеччини та Польщі", – зазначило міністерство.

В останні роки Литва прагне поглибити співпрацю в галузі оборони з союзниками та партнерами, реагуючи на війну Росії в Україні та ширші регіональні виклики в галузі безпеки.

Раніше стало відомо, що Литва закупить у Німеччині 12 танків-мостоукладачів Leguan вартістю приблизно 210 млн євро для зміцнення своїх оборонних можливостей.

Литва очікує на перші батареї HIMARS у 2026 році.