Литва хоче відправити в Ізраїль військового аташе
Міністерство оборони Литви запропонувало створити посаду військового аташе при посольстві країни в Ізраїлі, заявивши, що цей крок сприятиме військовим закупівлям і допоможе забезпечити стабільність ланцюгів постачання.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Міністерство зазначило, що аташе з питань оборони буде підтримувати зв'язки з ізраїльськими оборонними та промисловими установами, сприяти двосторонньому співробітництву між установами та збройними силами, а також надавати інформацію про ситуацію в галузі регіональної безпеки.
Ця пропозиція відповідає цілям, визначеним у програмі уряду щодо розширення співробітництва в галузі безпеки, оборони та оборонної промисловості, зазначило міністерство.
"Розглядаючи питання про створення цієї посади, ми оцінили інтереси Литви в галузі оборони та безпеки і врахували зовнішню політику країни. У разі затвердження литовський військовий аташе в Ізраїлі приєднається до інших військових аташе ЄС і НАТО, що базуються в Тель-Авіві, включаючи представників стратегічних партнерів Литви – США, Німеччини та Польщі", – зазначило міністерство.
В останні роки Литва прагне поглибити співпрацю в галузі оборони з союзниками та партнерами, реагуючи на війну Росії в Україні та ширші регіональні виклики в галузі безпеки.
Раніше стало відомо, що Литва закупить у Німеччині 12 танків-мостоукладачів Leguan вартістю приблизно 210 млн євро для зміцнення своїх оборонних можливостей.
Литва очікує на перші батареї HIMARS у 2026 році.