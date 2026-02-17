Литва хочет отправить в Израиль военного атташе

Министерство обороны Литвы предложило создать должность военного атташе при посольстве страны в Израиле, заявив, что этот шаг будет способствовать военным закупкам и поможет обеспечить стабильность цепей поставок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Министерство отметило, что атташе по вопросам обороны будет поддерживать связи с израильскими оборонными и промышленными учреждениями, способствовать двустороннему сотрудничеству между учреждениями и вооруженными силами, а также предоставлять информацию о ситуации в области региональной безопасности.

Это предложение соответствует целям, определенным в программе правительства по расширению сотрудничества в области безопасности, обороны и оборонной промышленности, отметило министерство.

"Рассматривая вопрос о создании этой должности, мы оценили интересы Литвы в области обороны и безопасности и учли внешнюю политику страны. В случае утверждения литовский военный атташе в Израиле присоединится к другим военным атташе ЕС и НАТО, базирующихся в Тель-Авиве, включая представителей стратегических партнеров Литвы – США, Германии и Польши", – отметило министерство.

В последние годы Литва стремится углубить сотрудничество в области обороны с союзниками и партнерами, реагируя на войну России в Украине и более широкие региональные вызовы в области безопасности.

Ранее стало известно, что Литва закупит в Германии 12 танков-мостоукладчиков Leguan стоимостью примерно 210 млн евро для укрепления своих оборонных возможностей.

