Испания одобрила 7 млрд евро помощи для регионов, пострадавших от шторма

Правительство Испании во вторник, 17 февраля, одобрило указ, который предусматривает финансовую помощь на сумму более 7 млрд евро для регионов, пострадавших от недавних штормов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство EFE.

С начала года Испания и Португалия пострадали от нескольких штормов, которые нанесли ущерб инфраструктуре и урожаю, а также привели к эвакуации тысячи людей.

Помощь направлена на компенсацию убытков для людей, которым пришлось покинуть свои дома. Им будут платить по 150 евро в день.

"Эта помощь компенсирует убытки более 12 400 людям, эвакуированным из-за этих событий, и смягчит последствия сильных дождей и наводнений для домов, предприятий, а также сельскохозяйственного и рыбного секторов", – сказала министр по вопросам финансов Испании Мария Хесус Монтеро.

Кроме того, пострадавшим от непогоды муниципалитетам будет перечислено 2 млрд евро на ремонт инфраструктуры.

"Это переводы, а не займы, деньги, которые муниципалитеты не должны возвращать, хотя и должны обосновать", – отметила министр.

В начале февраля Испанию и Португалию накрыл мощный шторм "Леонардо", который привел к гибели и исчезновению людей.

"Леонардо" – последний из ряда штормов, от которых в этом сезоне пострадал Иберийский полуостров. Самым сильным был предыдущий шторм "Кристин", повлекший гибель людей и нанесший огромный материальный ущерб в Португалии – по первым оценкам, более чем на 4 млрд евро.

Правительство Португалии выделило 2,5 млрд евро на восстановление после нанесенного штормом ущерба.