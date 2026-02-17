Иран на фоне переговоров с США частично закрыл Ормузский пролив ради учений флота

Иран на фоне продолжающихся переговоров с США объявил о частичном закрытии во вторник Ормузского пролива, важного для экспорта нефти с Ближнего Востока, объяснив это учениями флота.

Об этом сообщает CNN по материалам иранских новостных агентств, пишет "Европейская правда".

17 февраля Иран объявил о закрытии частей Ормузского пролива, объяснив это морскими учениями Корпуса стражей исламской революции.

Согласно объявлениям, закрытие продлится в течение нескольких часов "для соблюдения безопасности и протоколов навигации".

Учения совпали по времени с возобновлением непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Женеве по ядерной программе Ирана – раунд 17 февраля, как сообщается, только что закончился.

Ормузский пролив расположен между Персидским заливом и Оманским заливом. Это единственный проход для танкеров, которые транспортируют нефть от ближневосточных "нефтяных гигантов" в разные части мира. Через нее ежедневно проходит около 20 млн баррелей нефти – примерно пятая часть ежедневной мировой добычи.

Иран контролирует северную часть Ормузского пролива.

По данным американских СМИ, США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном.

Президент США Дональд Трамп уже несколько недель угрожает Ирану военными действиями. В частности, в прошлом месяце он предупредил иранское руководство, что готов отдать приказ о нанесении ударов, если власти не прекратят убийства протестующих.

А в пятницу Трамп заявил, что считает смену режима в Иране "лучшим, что могло бы произойти".