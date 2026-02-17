МИД Ирана: путь к соглашению с США начался

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по завершении второго раунда переговоров иранской и американской делегаций заявил о начале пути к соглашению между странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", иранский министр заявил на брифинге в Женеве, передает Al Jazeera.

Аракчи назвал "конструктивным" и "серьезным" второй раунд переговоров США и Ирана, который состоялся во вторник, 17 февраля, в швейцарской Женеве.

Глава МИД заявил, что делегации достигли взаимопонимания по "основным принципам" соглашения, однако вопросы все еще требуют решения.

Он анонсировал еще одну встречу американской и иранской команд. По его словам, дата еще не определена, ведь стороны должны подготовить собственные проекты потенциальной сделки.

"Мы пришли к определенным договоренностям и основным принципам. И на основе этих принципов мы в конце концов разработаем документ... Мы надеемся, что сможем этого достичь. Когда мы дойдем до этапа составления документа, процесс, естественно, замедлится", – сказал иранский министр.

В то же время Аракчи предостерег США от использования военных угроз против Ирана.

Напомним, на фоне переговоров с Ираном США начали масштабное наращивание авиационных и морских сил на Ближнем Востоке.

СМИ сообщали, что военные США готовятся к возможности длительных недельных операций против Ирана, если американский президент Дональд Трамп прикажет атаковать страну в случае провала дипломатического урегулирования.

По данным NYT, Трамп рассматривает варианты атаки на Иран, среди которых – рейд спецназа на ядерные объекты страны для их уничтожения.