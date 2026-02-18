Зеленский назвал несправедливыми требования Трампа к Украине относительно уступок

Президент Владимир Зеленский заявил, что публичные требования американского лидера Дональда Трампа к Украине относительно уступок в мирных переговорах являются "несправедливыми".

Об этом украинский президент сказал в интервью Axios, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили ему, что Россия действительно хочет положить конец войне, и что он должен скоординировать свои действия со своей переговорной командой на этой основе перед началом переговоров.

В то же время президент дал понять, что он гораздо более пессимистичен. Он также посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продавать видение мира, которое его собственный народ сочтет "неудачной историей".

Зеленский заявил, что "несправедливо", что президент Трамп продолжает публично призывать Украину, а не Россию, идти на уступки ради мира.

По его словам, хотя Трампу может быть легче оказывать давление на Украину, чем на Россию, путь к созданию прочного мира не заключается в том, чтобы "дать победу" хозяину Кремля Владимиру Путину.

"Я надеюсь, что это только его (Трампа. – Ред.) тактика, а не окончательное решение", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил Трампа за его мирные усилия и сказал, что его разговоры с Кушнером и Уиткоффом не сопровождаются тем давлением, которое Трамп использует публично.

"Мы уважаем друг друга", – отметил Зеленский, добавив, что он "не из тех людей", которые легко поддаются давлению.

Напомним, перед переговорами в Женеве Трамп заявлял, что Украине лучше "быстро сесть за стол переговоров" с Россией.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию в Женеве, рассказал, что переговоры были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

После совместной части команды продолжили работу в группах по направлениям, добавил он.