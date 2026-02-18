У Варшаві зіткнулися трамваї, є постраждалі

У середу вранці в центрі Варшави сталася зіткнення двох трамваїв, шестеро людей отримали травми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Аварія сталася між площею Люблінської Унії та площею Спасителя, на вулиці Маршалковській, один з трамваїв наїхав на інший, який стояв на зупинці.

Внаслідок зіткнення шість осіб повідомили про травми.

Як повідомляють пожежники, це в основному садна і забої, зокрема від поручнів у трамваї. Постраждалі пасажири були доставлені до лікарні.

На місце події негайно прибули кілька карет швидкої допомоги, пожежна служба та поліція.

Нагадаємо, у зіткненні трамваїв в польському Кракові на початку грудня постраждали два десятки людей.

У Німеччині у грудні 9 осіб постраждали у ДТП з мікроавтобусом.