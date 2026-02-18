В Варшаве столкнулись трамваи, есть пострадавшие

В среду утром в центре Варшавы произошло столкновение двух трамваев, шесть человек получили травмы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Авария произошла между площадью Люблинской Унии и площадью Спасителя, на улице Маршалковской, один из трамваев наехал на другой, который стоял на остановке.

В результате столкновения шесть человек сообщили о травмах.

Как сообщают пожарные, это в основном ссадины и ушибы, в частности от поручней в трамвае. Пострадавшие пассажиры были доставлены в больницу.

На место происшествия немедленно прибыли несколько карет скорой помощи, пожарная служба и полиция.

Напомним, в столкновении трамваев в польском Кракове в начале декабря пострадали два десятка человек.

