У кількох районах Литви виявили повітряні кулі з контрабандою з Білорусі

Литовські прикордонних у середу, 18 лютого, виявили повітряні кулі з 13,5 тисячами пачок сигарет, направлені з Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Прикордонники змогли перехопити кулі з контрабандою у Шальчинінкайському та Ігналінському районах. У Варенському районі вантаж знайшли на основі інформації співробітників кримінальної розвідки.

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене оголосила в середу, що Литва звернулася до Міжнародної організації цивільної авіації через неодноразовий наплив метеоаеростатів з Білорусі, які порушують роботу Вільнюського аеропорту.

Міністр транспорту Юрас Тамінскас заявив, що за інформацією про повітряні контрабандні кулі у Литві буде проведена міжнародна оцінка.

У вівторок, 17 лютого, повітряний простір над аеропортом Вільнюса був тимчасово обмежений через виявлення контрабандних повітряних куль.

Наприкінці минулого року литовський уряд оголосив надзвичайний стан по всій країні через кризу з метеорологічними повітряними кулями.

Нещодавно польські прикордонники затримали вісім осіб, яких вважають частиною мережі контрабанди за допомогою метеозондів.

А в ніч проти вівторка, 17 лютого, повітряні кулі з Білорусі залетіли до Польщі.