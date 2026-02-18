В нескольких районах Литвы обнаружили воздушные шары с контрабандой из Беларуси

Литовские пограничников в среду, 18 февраля, обнаружили воздушные шары с 13,5 тысячами пачек сигарет, направленные из Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

Пограничники смогли перехватить шары с контрабандой в Шальчининкайском и Игналинском районах. В Варенском районе груз нашли на основе информации сотрудников криминальной разведки.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила в среду, что Литва обратилась в Международную организацию гражданской авиации из-за неоднократного наплыва метеоаэростатов из Беларуси, которые нарушают работу Вильнюсского аэропорта.

Министр транспорта Юрас Таминскас заявил, что по информации о воздушных контрабандных шарах в Литве будет проведена международная оценка.

Во вторник, 17 февраля, воздушное пространство над аэропортом литовского Вильнюса было временно ограничено из-за обнаружения контрабандных воздушных шаров.

В конце прошлого года литовское правительство объявило чрезвычайное положение по всей стране из-за кризиса с метеорологическими воздушными шарами.

Недавно польские пограничники задержали восемь человек, которых считают частью сети контрабанды с помощью метеозондов.

А в ночь на вторник, 17 февраля, воздушные шары из Беларуси залетели в Польшу.