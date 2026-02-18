BBC заявила, що Трамп не довів наклеп у фільмі проти нього

Британська телерадіокомпанія BBC заявила в середу, 18 лютого, що президент США Дональд Трамп не зміг довести, що вона зганьбила його в документальному фільмі, який був показаний незадовго до того, як він виграв другий термін у Білому домі.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У позові, поданому до федерального суду в Маямі, BBC заявила, що має намір довести, що позов Трампа на суму $10 млрд повинен бути відхилений, оскільки він не зміг довести звинувачення в наклепі та порушенні закону Флориди про недобросовісну торговельну практику.

BBC також заявила, що має намір довести, що суд не має юрисдикції розглядати справу Трампа відповідно до законодавства Флориди, федеральних правил, що регулюють цивільні справи, та положення Конституції США про "належний судовий розгляд".

BBC принесла Трампу вибачення за монтаж. BBC має до 17 березня офіційно відповісти на скаргу Трампа, яку він подав 15 грудня. Судовий розгляд справи призначено на 15 лютого 2027 року.

У грудні 2025 року Трамп подав позов проти BBC, стверджуючи, що документальний фільм програми Panorama зобразив його в "неправдивому, оманливому, зневажливому, провокаційному та зловмисному" світлі.

Після скандалу генеральний директор BBC Тім Деві та голова служби новин Дебора Тернесс подали у відставку. А корпорація перепросила перед президентом США, але заявила, що не буде виплачувати фінансову компенсацію.

Після того як Трамп пригрозив подати позов, голова ради директорів британської медіакорпорації BBC Самір Шах сказав, що мовник налаштований відстоювати свою позицію.