BBC заявила, что Трамп не доказал клевету в фильме против него

Британская телерадиокомпания BBC заявила в среду, 18 февраля, что президент США Дональд Трамп не смог доказать, что она опозорила его в документальном фильме, который был показан незадолго до того, как он выиграл второй срок в Белом доме.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В иске, поданном в федеральный суд в Майами, BBC заявила, что намерена доказать, что иск Трампа на сумму $10 млрд должен быть отклонен, поскольку он не смог доказать обвинения в клевете и нарушении закона Флориды о недобросовестной торговой практике.

BBC также заявила, что намерена доказать, что суд не имеет юрисдикции рассматривать дело Трампа в соответствии с законодательством Флориды, федеральными правилами, регулирующими гражданские дела, и положением Конституции США о "надлежащем судебном разбирательстве".

BBC принесла Трампу извинения за монтаж. BBC должна до 17 марта официально ответить на жалобу Трампа, которую он подал 15 декабря. Судебное рассмотрение дела назначено на 15 февраля 2027 года.

В декабре 2025 года Трамп подал иск против BBC, утверждая, что документальный фильм программы Panorama изобразил его в "ложном, вводящем в заблуждение, пренебрежительном, провокационном и злонамеренном" свете.

После скандала генеральный директор BBC Тим Дэви и глава службы новостей Дебора Тернесс подали в отставку. А корпорация извинилась перед президентом США, но заявила, что не будет выплачивать финансовую компенсацию.

После того как Трамп пригрозил подать иск, председатель совета директоров британской медиакорпорации BBC Самир Шах сказал, что вещатель настроен отстаивать свою позицию.