Польща продовжить дію буферної зони на кордоні з Білоруссю на 3 місяці

У середу, 18 лютого, Міністерство внутрішніх справ Польщі опублікувало проєкт постанови, яка продовжить тимчасову заборону на перебування в районі, прилеглому до кордону з Білоруссю, ще на три місяці.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Чинний регламент Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ввів тимчасову заборону до 4 березня 2026 року. Новий проєкт передбачає її продовження – з 5 березня – ще на 90 днів.

Зона, на яку поширюється заборона, включатиме ділянку кордону довжиною понад 78 км.

У своєму обґрунтуванні Міністерство внутрішніх справ Польщі наголосило, що необхідність розширення буферної зони зумовлена постійним міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні.

Автори проєкту також додали, що останнім часом значно зросла кількість випадків, коли з території Білорусі запускають метеорологічні аеростати з підвішеними пакетами тютюнових виробів.

Нагадаємо, 17 лютого польські військові зафіксували чергове порушення повітряного простору метеокулями з Білорусі.

Нещодавно польські прикордонники затримали вісім осіб, яких вважають частиною мережі контрабанди за допомогою метеозондів.

16 лютого у Польщі повідомили про чергову появу у повітряному просторі "об’єктів", що залетіли з території Білорусі – майже точно метеокуль з контрабандою цигарок.

Нагадаємо, нальоти метеозондів з контрабандою з Білорусі стали серйозною проблемою також для Литви. На початку грудня ці інциденти стали регулярними і поставили під загрозу роботу аеропорту Вільнюса. Тоді уряд Литви оголосив надзвичайний стан.