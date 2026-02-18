Польша продлит действие буферной зоны на границе с Беларусью на 3 месяца

В среду, 18 февраля, Министерство внутренних дел Польши опубликовало проект постановления, которое продлит временный запрет на пребывание в районе, прилегающем к границе с Беларусью, еще на три месяца.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Действующий регламент Министерства внутренних дел и администрации ввел временный запрет до 4 марта 2026 года. Новый проект предусматривает его продление – с 5 марта – еще на 90 дней.

Зона, на которую распространяется запрет, будет включать участок границы длиной более 78 км.

В своем обосновании Министерство внутренних дел Польши подчеркнуло, что необходимость расширения буферной зоны обусловлена постоянным миграционным давлением на польско-белорусской границе.

Авторы проекта также добавили, что в последнее время значительно возросло количество случаев, когда с территории Беларуси запускают метеорологические аэростаты с подвешенными пакетами табачных изделий.

Напомним, 17 февраля польские военные зафиксировали очередное нарушение воздушного пространства метеокулями из Беларуси.

Недавно польские пограничники задержали восемь человек, которых считают частью сети контрабанды с помощью метеозондов.

16 февраля в Польше сообщили об очередном появлении в воздушном пространстве "объектов", залетевших с территории Беларуси – почти наверняка метеокуль с контрабандой сигарет.

Напомним, налеты метеозондов с контрабандой из Беларуси стали серьезной проблемой также для Литвы. В начале декабря эти инциденты стали регулярными и поставили под угрозу работу аэропорта Вильнюса. Тогда правительство Литвы объявило чрезвычайное положение.