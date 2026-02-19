Президентка Єврокомісії у березні відвідає Гренландію

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наступного місяця відвідає Арктичний регіон, зокрема Гренландію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила журналістам речниця Комісії Паула Піньо.

У Єврокомісії не назвали конкретної дати візиту.

Поїздка фон дер Ляєн підкреслить підтримку ЄС суверенітету Гренландії на тлі планів президента США Дональда Трампа контролювати острів.

У січні глава Єврокомісії наголосила на солідарності Євросоюзу з Гренландією та Данією у конфлікті зі Сполученими Штатами.

Криза довкола арктичного острова спалахнула на початку року через прагнення президента США Дональда Трампа контролювати острів.

Хоча згодом президент США відмовився від своєї вимоги про повне завоювання Гренландії, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен переконана, що криза не вирішена.

11 лютого НАТО розпочав військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення своєї присутності в Арктиці в рамках обіцянок президенту США Дональду Трампу, який наполягав на тому, що регіон і зокрема Гренландія недостатньо захищені.

А напередодні острів відвідав король Данії Фредерік.