Президент Еврокомиссии в марте посетит Гренландию
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в следующем месяце посетит Арктический регион, в частности Гренландию.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила журналистам пресс-секретарь Комиссии Паула Пиньо.
В Еврокомиссии не назвали конкретную дату визита.
Поездка фон дер Ляйен подчеркнет поддержку ЕС суверенитета Гренландии на фоне планов президента США Дональда Трампа контролировать остров.
В январе глава Еврокомиссии подчеркнула солидарность Евросоюза с Гренландией и Данией в конфликте с Соединенными Штатами.
Кризис вокруг арктического острова разгорелся в начале года из-за стремления президента США Дональда Трампа контролировать остров.
Хотя впоследствии президент США отказался от своего требования о полном завоевании Гренландии, премьер Дании Метте Фредерриксен убеждена, что кризис не решен.
11 февраля НАТО начало военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") для усиления своего присутствия в Арктике в рамках обещаний президенту США Дональду Трампу, который настаивал на том, что регион и в частности Гренландия недостаточно защищены.
А накануне остров посетил король Дании Фредерик.