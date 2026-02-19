Президент Еврокомиссии в марте посетит Гренландию

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в следующем месяце посетит Арктический регион, в частности Гренландию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила журналистам пресс-секретарь Комиссии Паула Пиньо.

В Еврокомиссии не назвали конкретную дату визита.

Поездка фон дер Ляйен подчеркнет поддержку ЕС суверенитета Гренландии на фоне планов президента США Дональда Трампа контролировать остров.

В январе глава Еврокомиссии подчеркнула солидарность Евросоюза с Гренландией и Данией в конфликте с Соединенными Штатами.

Кризис вокруг арктического острова разгорелся в начале года из-за стремления президента США Дональда Трампа контролировать остров.

Хотя впоследствии президент США отказался от своего требования о полном завоевании Гренландии, премьер Дании Метте Фредерриксен убеждена, что кризис не решен.

11 февраля НАТО начало военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") для усиления своего присутствия в Арктике в рамках обещаний президенту США Дональду Трампу, который настаивал на том, что регион и в частности Гренландия недостаточно защищены.

А накануне остров посетил король Дании Фредерик.