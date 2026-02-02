СМИ: США заявили Ирану, что готовы встретиться и обсудить соглашение

Администрация США через ряд каналов передала Ирану сообщение о готовности к переговорам для заключения соглашения.

Об этом стало известно порталу Axios, сообщает "Европейская правда".

Дипломатические усилия предпринимаются на фоне того, как президент США Дональд Трамп отдал приказ о массивном наращивании военного присутствия в Персидском заливе, что повышает ставки в вопросе о том, смогут ли переговоры предотвратить удар по Ирану и более широкую региональную войну.

По данным источников, Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи между посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и иранскими высокопоставленными чиновниками в Анкаре в конце этой недели.

"Дело сдвинулось с мертвой точки. Мы делаем все, что в наших силах", – сообщил Axios представитель одной из стран.

Представитель американской стороны подтвердил, что встреча между США и Ираном может состояться на этой неделе в Турции.

Представители Белого дома заявляют, что Трамп не принял окончательного решения по ударам по Ирану и по-прежнему открыт для дипломатического решения.

Американские официальные лица заявляют, что недавние комментарии Трампа о переговорах не являются блефом, но США не знают, позволит ли верховный лидер аятолла Али Хаменеи своим дипломатам заключить соглашение, которое будет приемлемым для США.

По данным СМИ, Трамп попросил свою команду подготовить варианты быстрых и решительных атак против Ирана, которые не повлекут за собой риск длительной войны на Ближнем Востоке.

Сообщалось также, что Трамп получил многочисленные отчеты от американской разведки о том, что режим в Иране находится в самой слабой позиции со времен революции 1979 года.

Между тем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака США на Иран приведет к масштабному региональному конфликту.