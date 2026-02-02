В Германии забастовки работников парализовали работу общественного транспорта

Во всех федеральных землях Германии объявлена забастовка работников транспортных компаний, из-за чего работа общественного транспорта фактически остановилась.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает tagesschau.

По всей Германии автобусы и трамваи будут курсировать по ограниченному графику из-за забастовки, которую в пятницу, 1 января, объявил Объединенный профсоюз работников услуг Verdi.

В связи с протестом автобусы, трамваи и метро будут оставаться в своих депо многих муниципальных транспортных компаний. Ряд рейсов без пассажиров проведут для того, чтобы предотвратить обледенение линий электропередач.

Сбои в работе транспорта усугубляет и погода. По прогнозам метеорологической службы Германии, в некоторых регионах ожидается ледяной дождь и гололед.

Забастовка началась в регионе в воскресенье вечером в земле Рейнланд-Пфальц. В соседней земле Саар автобусы и поезда также вернулись в свои депо около 22:00.

Работники муниципальных транспортных компаний требуют сокращения рабочей недели и увеличения продолжительности периодов отдыха, а также повышения надбавок за работу в ночное время и в выходные дни.

В то же время забастовка не повлияла на работу региональных и междугородных поездов Deutsche Bahn.

Как сообщалось, 30 января профсоюз Verdi анонсировал общенациональную забастовку в Германии, которая может растянуться до среды и включать участие 100 тысяч работников транспорта.

Напомним, 21 января испанский профсоюз машинистов железнодорожного транспорта Semaf объявил забастовку, требуя гарантий безопасности и надежности сети после двух крупных аварий, в результате которых погибли многие люди, в том числе три машиниста.

27 января в Греции прошла забастовка из-за пожара на фабрике в городе Трикала, в результате которого погибли пять рабочих.