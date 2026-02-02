У Франції терміново продають компанію, пов'язану з американською службою ICE

Французька транснаціональна компанія Capgemini ухвалила рішення про терміновий продаж своєї американської дочірньої компанії Capgemini Government Services (CGS) через її співпрацю з Імміграційною та митною службою США (ICE).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Monde.

Зазначимо, що Імміграційна та митна служба США опинилася у центрі політичної кризи після того, як її агенти цього місяця застрелили двох людей у Міннеаполісі під час перевірок.

Capgemini, яка спеціалізується на послугах в галузі IT, зіштовхнулася з тиском через свою дочірню компанію у США, яка допомагала ICE відстежувати мігрантів для операцій з депортації у США.

У французькій компанії заявляють, що не могли координувати роботу дочірнього підприємства у США через правові обмеження. Компанія CGS має переваги Спеціальної угоди про безпеку (SSA), яка дозволяє їй працювати над секретними місіями для уряду США та численних федеральних установ.

"Правові обмеження, що встановлюються у Сполучених Штатах для укладання контрактів з федеральними органами, які здійснюють секретну діяльність, завадили групі здійснювати належний контроль над певними аспектами діяльності цієї дочірньої компанії, щоб забезпечити відповідність цілям групи", – визнала рада директорів, пояснюючи своє рішення продати дочірню компанію.

Працівники Capgemini називають продаж американських активів, пов’язаних з ICE, "перемогою".

"Це допомагає прояснити позицію групи щодо демократичних цінностей, які вона має намір втілювати та просувати", – каже Абла Мечері-Мохтарі, делегат центральної профспілки компанії.

Зазначимо, 24 січня у місті Міннеаполіс агент імміграційної та митної служби США (ICE) застрелив чоловіка. Через це у Сполучених Штатах триває частковий шатдаун уряду.

Це вже другий випадок загибелі людини під час імміграційних перевірок федеральними агентами у Міннеаполісі. 7 січня агент ICE застрелив 37-річну Рене Ніколь Гуд, нібито з метою самооборони. Тоді президент США виступив на захист агентів.

Детальніше читайте у матеріалі "Європейської правди": Вбивство з мільйонами свідків: як події в Міннесоті можуть стати для Трампа "чорним лебедем".