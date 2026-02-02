Во Франции срочно продают компанию, связанную с американской службой ICE

Французская транснациональная компания Capgemini приняла решение о срочной продаже своей американской дочерней компании Capgemini Government Services (CGS) из-за ее сотрудничества с Иммиграционной и таможенной службой США (ICE).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Monde.

Отметим, что Иммиграционная и таможенная служба США оказалась в центре политического кризиса после того, как ее агенты в этом месяце застрелили двух человек в Миннеаполисе во время проверок.

Capgemini, специализирующаяся на услугах в области IT, столкнулась с давлением из-за своей дочерней компании в США, которая помогала ICE отслеживать мигрантов для операций по депортации в США.

Во французской компании заявляют, что не могли координировать работу дочернего предприятия в США из-за правовых ограничений. Компания CGS имеет преимущества Специального соглашения о безопасности (SSA), которое позволяет ей работать над секретными миссиями для правительства США и многочисленных федеральных учреждений.

"Правовые ограничения, устанавливаемые в Соединенных Штатах для заключения контрактов с федеральными органами, осуществляющими секретную деятельность, помешали группе осуществлять надлежащий контроль над определенными аспектами деятельности этой дочерней компании, чтобы обеспечить соответствие целям группы", – признал совет директоров, объясняя свое решение продать дочернюю компанию.

Сотрудники Capgemini называют продажу американских активов, связанных с ICE, "победой".

"Это помогает прояснить позицию группы в отношении демократических ценностей, которые она намерена воплощать и продвигать", – говорит Абла Мечери-Мохтари, делегат центрального профсоюза компании.

Отметим, 24 января в городе Миннеаполис агент иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил мужчину. Из-за этого в Соединенных Штатах продолжается частичный шатдаун правительства.

Это уже второй случай гибели человека во время иммиграционных проверок федеральными агентами в Миннеаполисе. 7 января агент ICE застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд, якобы в целях самообороны. Тогда президент США выступил в защиту агентов.

