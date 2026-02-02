Премьер Норвегии о связи кронпринцессы с Эпштейном: это было плохое решение

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре прокомментировал новые факты по делу осужденного в США за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, в которых утверждается о его связи с кронпринцессой Метте-Марит, назвав это "плохим решением" со стороны королевской особы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Норвежская принцесса упоминается сотни раз в период с 2011 по 2014 год в последних файлах по делу Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США, касающихся Эпштейна. Согласно документам, принцесса Метте-Марит провела четыре дня в доме Эпштейна в Палм-Бич, Майами, в январе 2013 года.

Когда начало появляться содержание ее электронных писем преступнику, принцесса опубликовала заявление в субботу, в котором отметила, что сожалеет о своей "халатности". Она также выразила свое сочувствие и солидарность с жертвами преступлений, совершенных Джеффри Эпштейном.

Премьер-министр Норвегии согласился с тем, что это была халатность со стороны принцессы.

Стёре также раскритиковал бывшего премьер-министра Норвегии Турбьерна Ягланда после того, как стало известно, что он планировал семейный отпуск на частном острове Эпштейна, хотя потом отменил его.

Напомним, новые опубликованные файлы, связанные с делом осужденного миллиардера Джеффри Эпштейна, раскрывают детали его "отношений" с британской элитой, в частности, вероятно, с братом британского короля Чарльза III Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором.

Ранее британский премьер Кир Стармер выразил убеждение, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен дать показания перед Конгрессом США о своих связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Напомним, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был лишен титула принца из-за обвинений в связях с Эпштейном.