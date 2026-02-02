Польща знову фіксує вторгнення невідомих об’єктів з території Білорусі

У ніч на понеділок, 2 лютого, польські військові зафіксували порушення повітряного простору країни невідомими об’єктами, схожими на повітряні кулі, з території Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі, інформує "Європейська правда".

Згідно із заявою командування, у ніч на 2 лютого радіолокаційні системи зафіксували вторгнення в польський повітряний простір об'єктів, схожих на повітряні кулі.

"Масштаб гібридних інцидентів з боку Білорусі був значно меншим порівняно з попередніми ночами", – зазначили польські військові.

У командуванні наголосили, що співпраця польських Збройних сил зі службами, відповідальними за безпеку держави, дозволяє швидко реагувати, в тому числі перехоплювати об'єкти та затримувати осіб, підозрюваних у цих інцидентах.

Про попередній подібний інцидент польські військові повідомляли 1 лютого.

Нагадаємо, в ніч на 16 січня 2026 року в Білостоці та навколишньому Сокольському повіті поблизу білоруського кордону були виявлені повітряні кулі з контрабандою.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі після того, як влада виявила кілька метеозондів.