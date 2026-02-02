Польша снова фиксирует вторжение неизвестных объектов с территории Беларуси

В ночь на понедельник, 2 февраля, польские военные зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестными объектами, похожими на воздушные шары, с территории Беларуси.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, информирует "Европейская правда".

Согласно заявлению командования, в ночь на 2 февраля радиолокационные системы зафиксировали вторжение в польское воздушное пространство объектов, похожих на воздушные шары.

"Масштаб гибридных инцидентов со стороны Беларуси был значительно меньше по сравнению с предыдущими ночами", – отметили польские военные.

В командовании подчеркнули, что сотрудничество польских Вооруженных сил со службами, ответственными за безопасность государства, позволяет быстро реагировать, в том числе перехватывать объекты и задерживать лиц, подозреваемых в этих инцидентах.

О предыдущем подобном инциденте польские военные сообщали 1 февраля.

Напомним, в ночь на 16 января 2026 года в Белостоке и окружающем Сокольском повете вблизи белорусской границы были обнаружены воздушные шары с контрабандой.

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси после того, как власти обнаружили несколько метеозондов.