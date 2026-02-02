Барро объяснил, зачем Макрон хочет восстановить контакт с Путиным

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа не отказывается от прямых контактов с Россией из-за необходимости отстаивать свои интересы в переговорах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Libération.

У главы французского МИД спросили о заявлениях президента страны Эммануэля Макрона о возможном возобновлении диалога с правителем России Владимиром Путиным.

Барро объяснил, что Париж не отвергает эту возможность, однако такие контакты должны происходить в координации с Украиной и европейскими партнерами.

"Франция никогда не исключала принципиальной возможности диалога с Россией, при условии полной прозрачности с Украиной и ее европейскими партнерами и, конечно, при условии, что это будет полезно", – ответил он.

В то же время, по словам министра, европейцы должны вести диалог с РФ для того, чтобы вопросы, касающиеся Европы, не решались без ее участия.

"Европейцы, которые сейчас являются основными финансовыми и военными союзниками Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не делегируя ответственность никому другому", – добавил Барро.

Напомним, в декабре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским лидером.

Премьер Италии Джорджа Мелони согласилась с Макроном.

Главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо 12 января заявила, что на определенном этапе процесса установления мира в Украине состоятся переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, в которых примет участие и ЕС.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский сказал, что не возражает против прямых переговоров европейских государств с Россией.