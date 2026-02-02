Іран заявляє, що рамки для переговорів із США остаточно узгодять найближчими днями

Іран висловив очікування, що рамки для переговорів із США будуть готові найближчими днями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї, якого цитує AFP.

За словами речника, низка країн Близького Сходу виступають посередниками в обміні повідомленнями між Іраном і США.

Він більше не надав жодних деталей щодо змісту можливих переговорів.

"Було розглянуто кілька питань, і ми вивчаємо та остаточно узгоджуємо деталі кожного етапу дипломатичного процесу, який, сподіваємося, буде завершено найближчими днями. Це стосується методу та рамок", – заявив речник.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація США через низку каналів передала Ірану повідомлення про готовність до переговорів для укладання угоди.

За даними джерел Axios, Туреччина, Єгипет і Катар працюють над організацією зустрічі між посланцем Білого дому Стівом Віткоффом та іранськими високопосадовцями в Анкарі наприкінці цього тижня.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду підготувати варіанти швидких і рішучих атак проти Ірану, які не спричинять ризику тривалої війни на Близькому Сході.

Повідомляли, що Трамп отримав численні звіти від американської розвідки про те, що режим в Ірані перебуває в найслабшій позиції з часів революції 1979 року.