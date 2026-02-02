Иран заявляет, что рамки для переговоров с США окончательно согласуют в ближайшие дни

Иран выразил ожидание, что рамки для переговоров с США будут готовы в ближайшие дни.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, которого цитирует AFP.

По словам представителя, ряд стран Ближнего Востока выступают посредниками в обмене сообщениями между Ираном и США.

Он больше не предоставил никаких деталей относительно содержания возможных переговоров.

"Было рассмотрено несколько вопросов, и мы изучаем и окончательно согласовываем детали каждого этапа дипломатического процесса, который, надеемся, будет завершен в ближайшие дни. Это касается метода и рамок", – заявил представитель.

СМИ ранее сообщили, что администрация США через ряд каналов передала Ирану сообщение о готовности к переговорам для заключения соглашения.

По данным источников Axios, Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи между посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и иранскими высокопоставленными чиновниками в Анкаре в конце этой недели.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду подготовить варианты быстрых и решительных атак против Ирана, которые не повлекут риска длительной войны на Ближнем Востоке.

Сообщалось, что Трамп получил многочисленные отчеты от американской разведки о том, что режим в Иране находится в самой слабой позиции со времен революции 1979 года.