Каллас пояснила, чому не підтримує ідею про спільну європейську армію

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас скептична щодо ідеї створення окремої від НАТО європейської армії, оскільки вважає, що прихильники такого кроку не продумали це до кінця.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Каллас наводить The Guardian.

Каллас вже раніше висловлювалась проти європейської армії, зазначивши, що "не може собі уявити" її створення.

"Ті, хто кажуть, що нам потрібна європейська армія... можливо, не продумали це до кінця з практичної точки зору, тому що, будучи прем'єр-міністром, ви знаєте, що у вас є одна армія, у вас є один оборонний бюджет. Тому, якщо ви вже є частиною НАТО, ... ви не можете ... створити окрему армію, крім тієї, яка у вас вже є. У кризові часи найважливіше – це ланцюжок командування: хто кому віддає накази", – зазначила вона.

За словами головної європейської дипломатки, у разі існування і НАТО, і європейської армії є ризик того, що деякі важливі речі залишаться без уваги.

"Ось чому я кажу, що ми маємо зміцнити європейську оборону, яка також є частиною НАТО і дійсно доповнює НАТО. Не викидаймо НАТО за вікно", – додала Каллас.

Норвезький прем’єр Йонас Гар Стьоре підтримав Каллас, сказавши, що будь-які такі пропозиції завдають "великої шкоди", і наголосивши, що "це не той шлях", яким повинні йти європейці.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський у виступі на економічному форумі в Давосі висловив думку, що Європі за нинішніх обставин потрібно створювати об’єднані збройні сили, щоб не покладати усі сподівання на гарантії у межах НАТО.

Зеленський також заявив, що основою об'єднаних сил Європи могла б стати українська армія, але в України з огляду на триваючу війну "на це немає часу".

Однак основою такої армії, за його словами, має стати український досвід ведення війни.