Каллас объяснила, почему не поддерживает идею о совместной европейской армии

Высокая представительница ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас скептически относится к идее создания отдельной от НАТО европейской армии, поскольку считает, что сторонники такого шага не продумали его до конца.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Каллас приводит The Guardian.

Каллас уже ранее высказывалась против европейской армии, отметив, что "не может себе представить" ее создание.

"Те, кто говорят, что нам нужна европейская армия... возможно, не продумали это до конца с практической точки зрения, потому что, будучи премьер-министром, вы знаете, что у вас есть одна армия, у вас есть один оборонный бюджет. Поэтому, если вы уже являетесь частью НАТО, ... вы не можете ... создать отдельную армию, кроме той, которая у вас уже есть. В кризисные времена самое важное – это цепочка командования: кто кому отдает приказы", – отметила она.

По словам главной европейской дипломатки, в случае существования и НАТО, и европейской армии есть риск того, что некоторые важные вещи останутся без внимания.

"Вот почему я говорю, что мы должны укрепить европейскую оборону, которая также является частью НАТО и действительно дополняет НАТО. Не выбрасывайте НАТО за окно", – добавила Каллас.

Норвежский премьер Йонас Гар Стьоре поддержал Каллас, сказав, что любые такие предложения наносят "большой вред", и подчеркнув, что "это не тот путь", по которому должны идти европейцы.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на экономическом форуме в Давосе высказал мнение, что Европе в нынешних условиях нужно создавать объединенные вооруженные силы, чтобы не возлагать все надежды на гарантии в рамках НАТО.

Зеленский также заявил, что основой объединенных сил Европы могла бы стать украинская армия, но у Украины, учитывая продолжающуюся войну, "на это нет времени".

Однако основой такой армии, по его словам, должен стать украинский опыт ведения войны.