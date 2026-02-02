У Нідерландах у контейнері з манго виявили майже 500 кг кокаїну
Під час перевірки в нідерландському Роттердамі митні службовці виявили партію кокаїну в контейнері з манго.
Про це пише NOS, передає "Європейська правда".
Як зазначається, партія складалася з майже 500 кілограмів кокаїну: 463 пакунки вагою по одному кілограму кожен.
Контейнер прибув з Перу і був відправлений до Роттердама через Панаму. З Роттердама контейнер прямував до компанії в місті Мурдейк. Звідти вантаж мав бути відправлений до Німеччини.
За даними прокуратури, компанії в Мурдейку та Німеччині, судячи з усього, не стосувалися контрабанди.
Минулого тижня Португалія перехопила підводний човен з рекордною партією кокаїну.
Також писали, що у німецькому порту Гамбург перехопили 400 кг героїну, які прибули туди у вантажному контейнері з Сінгапуру.