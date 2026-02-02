В Нидерландах в контейнере с манго нашли почти 500 кг кокаина

Во время проверки в нидерландском Роттердаме таможенники обнаружили партию кокаина в контейнере с манго.

Об этом пишет NOS, передает "Европейская правда".

Как отмечается, партия состояла из почти 500 кг кокаина: 463 пакета весом по одному килограмму каждый.

Контейнер прибыл из Перу и был отправлен в Роттердам через Панаму. Из Роттердама контейнер направлялся в компанию в городе Мурдейк. Оттуда груз должен был быть отправлен в Германию.

По данным прокуратуры, компании в Мурдейке и в Германии, судя по всему, не имели отношения к контрабанде.

Фото: NOS

На прошлой неделе Португалия перехватила подводную лодку с рекордной партией кокаина.

Также писали, что в немецком порту Гамбург перехватили 400 кг героина, которые прибыли туда в грузовом контейнере из Сингапура.