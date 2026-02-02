СМИ: Уиткофф примет участие в следующих переговорах Украины и России

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф поедет на следующий раунд переговоров между Украиной и Россией, который состоится 4-5 февраля в Абу-Даби.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил журналист издания Axios Барак Равид.

По информации журналиста, 3 февраля спецпосланник президента США Уиткофф прибудет в Израиль, откуда отправится в Объединенные Арабские Эмираты.

В Абу-Даби в среду и четверг Уиткофф проведет еще один раунд переговоров с Россией и Украиной.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут туда, но участие США "вероятно".

Напомним, президент США Дональд Трамп 30 января в очередной раз заявил, что видит шанс на успех переговоров для завершения российско-украинской войны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не знает, идет ли речь о финальном этапе мирных переговоров, или впереди еще работа со многими странами.

Первый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби состоялся 23-24 января. Во время консультаций команды обсуждали параметры завершения войны.