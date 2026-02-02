Залізничний страйк у Мілані створив незручності для гостей Олімпійських ігор

Одноденний страйк працівників залізничної компанії в італійському Мілані спричинив незручності для мандрівників, які прибули в місто на Зимові Олімпійські ігри.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Страйк, який розпочався 2 лютого, торкнувся поїздів Trenord, що курсують від головного аеропорту Мілана до центру міста, а також приміських ліній і поїздів з сусідніх міст, таких як Бергамо і Брешія.

Зазначимо, Мілан приймає велику кількість спортсменів, делегатів та представників ЗМІ до відкриття Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні в п'ятницю, 6 лютого.

Страйк був оголошений регіональним відділенням профспілки ORSA Ferrovie на підтримку тривалого спору щодо поновлення контракту та безпеки працівників.

Місцевий олімпійський організаційний комітет організував автобусне сполучення, щоб допомогти обслуговувати аеропорт.

Вплив страйку був пом'якшений правилами, що гарантують надання послуг у найнапруженіші години дня.

Транспорт є однією з головних проблем Олімпійських ігор, які спільно проводять Мілан і Кортіна-д'Ампеццо, яке не має прямого залізничного сполучення.

Також писали, що цього дня у Німеччині оголошено страйк працівників транспортних компаній, через що робота громадського транспорту фактично зупинилась.

Нагадаємо, 21 січня іспанська профспілка машиністів залізничного транспорту Semaf оголосила страйк, вимагаючи гарантій безпеки та надійності мережі після двох великих аварій, внаслідок яких загинули багато людей, у тому числі три машиністи.

27 січня у Греції відбувся страйк через пожежу на фабриці у місті Трикала, в результаті якої загинули п'ятеро робітників.