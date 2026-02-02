Железнодорожная забастовка в Милане создала неудобства для гостей Олимпийских игр

Однодневная забастовка работников железнодорожной компании в итальянском Милане вызвала неудобства для путешественников, прибывших в город на Зимние Олимпийские игры.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Забастовка, начавшаяся 2 февраля, коснулась поездов Trenord, курсирующих от главного аэропорта Милана до центра города, а также пригородных линий и поездов из соседних городов, таких как Бергамо и Брешия.

Отметим, Милан принимает большое количество спортсменов, делегатов и представителей СМИ до открытия Олимпийских игр в Милане-Кортини в пятницу, 6 февраля.

Забастовка была объявлена региональным отделением профсоюза ORSA Ferrovie в поддержку длительного спора о возобновлении контракта и безопасности работников.

Местный олимпийский организационный комитет организовал автобусное сообщение, чтобы помочь обслуживать аэропорт.

Влияние забастовки было смягчено правилами, гарантирующими предоставление услуг в самые напряженные часы дня.

Транспорт является одной из главных проблем Олимпийских игр, которые совместно проводят Милан и Кортина-д'Ампеццо, не имеющая прямого железнодорожного сообщения.

Также писали, что в этот день в Германии объявлена забастовка работников транспортных компаний, из-за чего работа общественного транспорта фактически остановилась.

Напомним, 21 января испанский профсоюз машинистов железнодорожного транспорта Semaf объявил забастовку, требуя гарантий безопасности и надежности сети после двух крупных аварий, в результате которых погибли многие люди, в том числе три машиниста.

27 января в Греции состоялась забастовка из-за пожара на фабрике в городе Трикала, в результате которого погибли пять рабочих.