В Финляндии остановили четырех иностранцев, пытавшихся перейти границу в РФ

В Финляндии пограничники остановили четырех иностранных граждан, которые попытались нелегально пересечь границу с РФ вблизи города Иматра.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще в прошлую пятницу, 30 января, но сообщили о нем только сейчас. Пограничники обнаружили четырех нарушителей благодаря техническим средствам мониторинга вблизи государственной границы, после чего на место выехал патруль.

Расследование на данном этапе позволяет предположить, что задержанные могут быть связаны с торговлей людьми и сутенерством, в частности случаем, который накануне раскрыли в Оулу.

Гражданство задержанных не раскрывают.

Еще один подобный случай в этом же районе зафиксировали около двух недель назад, тогда нарушитель был один и также попытался перейти границу в сторону России.

Напомним, в этой местности достраивают 140 км забора с техническими средствами наблюдения. Забор на юго-востоке страны будет самой длинной секцией из общего 200 км забора на финско-российской границе.

Толчком к строительству забора стала попытка России осенью 2023 года устроить на восточной границе Финляндии искусственный миграционный кризис – наподобие того, как режим Лукашенко поступил со своими европейскими соседями. В Хельсинки отреагировали полным закрытием сухопутной границы с РФ, которое действует до сих пор – правительство не видит предпосылок для отмены этой меры.