Российского капитана в Британии признали виновным в аварии в Северном море

Российский капитан грузового судна, которое в марте прошлого года столкнулось с танкером в Северном море у побережья Великобритании, был признан виновным в причинении смерти члена экипажа по грубой неосторожности.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Гражданин России Владимир Мотин, 59 лет, был капитаном судна Solong, когда оно 10 марта 2025 года врезалось в танкер Stena Immaculate, стоявший на якорной стоянке и перевозивший более 220 тысяч баррелей авиационного топлива высокого качества.

Столкновение вызвало пожар на обоих судах и привело к гибели гражданина Филиппин и члена экипажа Solong Марка Пернии, тело которого до сих пор не найдено, но он считается погибшим.

Прокурор Том Литл в начале судебного процесса в прошлом месяце сообщил присяжным, что Мотин "ничего не сделал", чтобы предотвратить столкновение, находясь на курсе столкновения с Stena Immaculate более 30 минут до рокового инцидента.

Приговор Мотину будет объявлен в четверг, 5 февраля.

Грузовое судно под флагом Португалии Solong 10 марта столкнулось с танкером Stena Immaculate, стоявшим на якоре примерно в 20 километрах от побережья северо-восточной Англии.

Это вызвало пожар, который длился почти неделю. Спасатели спасли 36 человек с обоих судов. Экологический ущерб от столкновения оказался гораздо меньшим, чем поначалу опасались.