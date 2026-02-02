ЗМІ: у п’ятницю в Стамбулі готується зустріч Віткоффа і глави МЗС Ірану

Спецпосланець Білого дому Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, як очікується, зустрінуться в п’ятницю в Стамбулі для обговорення можливої ядерної угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", виданню Axios повідомили два джерела, обізнані з підготовкою.

Третє джерело, знайоме з плануванням, зазначило, що зустріч у п’ятницю є "найкращим сценарієм", але застерегло, що нічого не є остаточним, доки вона не відбудеться.

Це була б перша зустріч між представниками США та Ірану після зриву переговорів і 12-денної війни в червні минулого року.

Вона відбувається на тлі масштабного нарощування військової присутності США в Перській затоці та заяв президента США Дональда Трампа про те, що єдиний спосіб уникнути військового конфлікту – це швидке укладення угоди.

Запланована зустріч стане результатом дипломатичних зусиль Туреччини, Єгипту та Катару протягом останніх кількох днів.

Іранські державні ЗМІ також повідомили, що президент Масуд Пезешкіан доручив відновити переговори з адміністрацією Трампа.

Очікується, що в понеділок Віткофф вирушить до Ізраїлю та у вівторок зустрінеться з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, повідомив ізраїльський посадовець. Віткофф також проведе зустріч із начальником Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю.

Після цього Віткофф вирушить до Абу-Дабі для тристоронніх мирних переговорів з Росією та Україною, запланованих на середу й четвер. Звідти він, як очікується, поїде до Туреччини для переговорів з Аракчі.