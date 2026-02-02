СМИ: в пятницу в Стамбуле готовится встреча Уиткоффа и главы МИД Ирана

Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, как ожидается, встретятся в пятницу в Стамбуле для обсуждения возможного ядерного соглашения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", изданию Axios сообщили два источника, знакомые с подготовкой.

Третий источник, знакомый с планированием, отметил, что встреча в пятницу является "лучшим сценарием", но предупредил, что ничего не является окончательным, пока она не состоится.

Это была бы первая встреча между представителями США и Ирана после срыва переговоров и 12-дневной войны в июне прошлого года.

Она проходит на фоне масштабного наращивания военного присутствия США в Персидском заливе и заявлений президента США Дональда Трампа о том, что единственный способ избежать военного конфликта – это быстрое заключение соглашения.

Запланированная встреча станет результатом дипломатических усилий Турции, Египта и Катара в течение последних нескольких дней.

Иранские государственные СМИ также сообщили, что президент Масуд Пезешкиан поручил возобновить переговоры с администрацией Трампа.

Ожидается, что в понедельник Уиткофф отправится в Израиль и во вторник встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщил израильский чиновник. Уиткофф также проведет встречу с начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля.

После этого Уиткофф отправится в Абу-Даби для трехсторонних мирных переговоров с Россией и Украиной, запланированных на среду и четверг. Оттуда он, как ожидается, поедет в Турцию для переговоров с Аракчи.