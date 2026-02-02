ЗМІ: президент Ірану наказав розпочати переговори зі США

Президент Ірану Масуд Пезешкіан віддав наказ розпочати переговори зі Сполученими Штатами щодо іранської ядерної програми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила іранська агенція Fars з посиланням на джерело в уряді.

Джерело повідомило, що переговори Ірану і США стосуватимуться лише ядерної програми.

За даними Reuters, посланець президента США Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі можуть зустрітися в Туреччині найближчими днями для переговорів.

Остаточні дата та місце зустрічі ще не визначені.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація США через низку каналів передала Ірану повідомлення про готовність до переговорів для укладання угоди.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ Ірану висловили очікування, що рамки для переговорів із США будуть готові найближчими днями.

28 січня президент США заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду підготувати варіанти швидких і рішучих атак проти Ірану, які не спричинять ризику тривалої війни на Близькому Сході.