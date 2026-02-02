Спікер Сейму Литви не поспішає підтримувати висунення Трампа на Нобелівську премію

До парламенту Литви надійшов лист від Кнесету Ізраїлю з закликом висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, однак спікер Сейму Юозас Олекас не поспішає підписувати документ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Лист, ініційований спікерами парламентів Ізраїлю та США, описує Трампа як "захисника миру", відданого діалогу, дипломатії та глобальному лідерству. У документі стверджується, що він посприяв припиненню восьми конфліктів. Сам Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на цю нагороду.

Канцелярія Сейму уточнила, що документ було отримано 22 січня та передано до офісу спікера, проте Олекас вирішив не підписувати звернення до Нобелівського комітету. Пізніше Олекас заявив у коментарі LRT, що остаточне рішення ще не ухвалено.

"Рішення про підписання не прийнято. Ми проведемо консультації з іншими парламентарями регіону, а вже потім вирішимо. Литва зробить свій вибір після обговорення з нашими найближчими партнерами", – зазначив Олекас.

На відміну від литовського колеги, спікерка парламенту Латвії Дайга Мієріня підписала лист. Це викликало хвилю критики всередині Латвії: опоненти назвали такий крок одноосібним.

Також звернення підписав спікер парламенту Угорщини Ласло Кьовер.

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий заявив, що президент США Дональд Трамп не заслуговує Нобелівської премії миру.

30 січня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що підтримає висунення президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, однак за умови, що той допоможе завершити війну в Україні.