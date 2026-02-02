Спикер Сейма Литвы не спешит поддерживать выдвижение Трампа на Нобелевскую премию

В парламент Литвы поступило письмо от Кнессета Израиля с призывом выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, однако спикер Сейма Юозас Олекас не спешит подписывать документ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Письмо, инициированное спикерами парламентов Израиля и США, описывает Трампа как "защитника мира", преданного диалогу, дипломатии и глобальному лидерству. В документе утверждается, что он способствовал прекращению восьми конфликтов. Сам Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает эту награду.

Канцелярия Сейма уточнила, что документ был получен 22 января и передан в офис спикера, однако Олекас решил не подписывать обращение к Нобелевскому комитету. Позже Олекас заявил в комментарии LRT, что окончательное решение еще не принято.

"Решение о подписании не принято. Мы проведем консультации с другими парламентариями региона, а уже потом решим. Литва сделает свой выбор после обсуждения с нашими ближайшими партнерами", – отметил Олекас.

В отличие от литовского коллеги, спикер парламента Латвии Дайга Миериня подписала письмо. Это вызвало волну критики внутри Латвии: оппоненты назвали такой шаг единоличным.

Также обращение подписал спикер парламента Венгрии Ласло Кьовер.

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый заявил, что президент США Дональд Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира.

30 января министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что поддержит выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, однако при условии, что тот поможет завершить войну в Украине.