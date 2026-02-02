Латвія готує для України допомогу обладнанням для відновлення теплопостачання Харківщині

Латвія готова передати Україні резервне обладнання з власних теплоелектростанцій для відновлення теплопостачання на Харківщині.

Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль після розмови з латвійським міністром клімату та енергетики Каспаром Мелнісом.

Шмигаль розповів, що Латвія готова передати резервне обладнання з власних теплоелектростанцій – для відновлення теплопостачання у Харківській області.

"Домовились створити робочу групу, щоб швидко скоординувати цю роботу…Вдячний Латвії за системну підтримку", – зазначив Денис Шмигаль.

Також він розповів про першочергові потреби енергосистеми України загалом.

Президент Володимир Зеленський після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив, що ЄС найближчим часом передасть Україні додаткові генератори та енергообладнання.

В уряді Чехії готують до відправки в Україну 55 генераторів.