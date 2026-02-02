Латвия готова передать Украине резервное оборудование с собственных теплоэлектростанций для восстановления теплоснабжения на Харьковщине.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль после разговора с латвийским министром климата и энергетики Каспаром Мелнисом.

Шмыгаль рассказал, что Латвия готова передать резервное оборудование из собственных теплоэлектростанций – для восстановления теплоснабжения в Харьковской области.

"Договорились создать рабочую группу, чтобы быстро скоординировать эту работу ... Благодарен Латвии за системную поддержку", – отметил Денис Шмыгаль.

Также он рассказал о первоочередных потребностях энергосистемы Украины в целом.

Президент Владимир Зеленский после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что ЕС в ближайшее время передаст Украине дополнительные генераторы и энергооборудование.

В правительстве Чехии готовят к отправке в Украину 55 генераторов.