В Риме проверяют, как отреставрированный херувим получил лицо Мелони

Римская епархия заявила, что начинает расследование после того, как херувим на фреске в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме стал напоминать премьер-министра Джорджу Мелони после проведения реставрационных работ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Ansa.

Католическая церковь отнеслась к ситуации, которая вызвала неоднозначные реакции в обществе, серьезно, заявив, что "немедленно начнет необходимые проверки для установления возможной ответственности привлеченных сторон".

"Возобновляя обязательства Римской епархии по сохранению своего художественного и духовного наследия, мы решительно подчеркиваем, что образы сакрального искусства и христианской традиции не могут быть использованы или эксплуатированы, ведь они предназначены исключительно для поддержки литургической жизни и личной и общинной молитвы", – говорится в заявлении епархии Рима.

Лицо херувима, которое довольно точно напоминает черты Мелони

Проверку объявили на фоне требований оппозиционных партий пролить полный свет на то, что произошло.

Реставратор Бруно Вентинетти, который выполнял работы, объяснил, что лишь восстановил линии оригинальной фрески.

Сама премьер пошутила по поводу резонанса в соцсетях, спросив: "Неужели я похожа на херувима?".

Прошлым летом Музеи Ватикана представили последнюю и самую важную из отреставрированных комнат Рафаэля – впечатляющие фресковые залы в Апостольском дворце.