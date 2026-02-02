Литва отримає понад 6 млрд євро на оборону у межах програми ЄС SAFE

Литва отримає понад 6 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності у межах програми ЄС SAFE.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Литва отримає понад 6 мільярдів євро на оборонні потреби у вигляді позик в межах програми Євросоюзу SAFE. Умови участі передбачають інформування Єврокомісії про те, як використовуються кошти, та звітування про виконані проєкти.

Кошти позики будуть включатися в оборонний бюджет країни протягом чотирьох років та використовуватися на різні види озброєння та інфраструктуру.

Перший транш очікується у другому кварталі 2026 року, це буде близько 15% від загальної суми.

"Йдеться про усі види конвенційного озброєння – починаючи з боєприпасів і до БпЛА та інших засобів… Ми сподіваємося, що країни, які є фронтирними державами, використають ці кошти для розвитку спільних оборонних проєктів", – зазначив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс. Частина інформації про проєкти, які профінансують з позики – конфіденційна.

У заявці Литва мала детально пояснити, на які проєкти хоче залучити кошти. Міністр оборони Робертас Каунас зазначив, що йдеться про розбудову дивізій та створення необхідної інфраструктури.

"Також йдеться про придбання безпілотних систем, підтримку України, розвиток ОПК", – зазначив він.

"Протиповітряна оборона – безсумнівно пріоритет, і тут мається на увазі все – і протидія метеокулям (метеозондам з контрабандою, які регулярно залітають з Білорусі і створють проблеми для цивільної авіації – Ред.), і все інше", – коментує прем’єрка Інга Ругінене.

Румунія планує залучити фінансування з цієї програми для розбудови системи виявлення загроз у Чорному морі.

ЄС і Канада уклали угоду, яка дозволяє останній брати участь у програмі SAFE. Участь у програмі розглядає і Британія, хоча перші спроби переговорів закінчились невдачею.

