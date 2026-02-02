Литва получит более 6 млрд евро на оборону в рамках программы ЕС SAFE

Литва получит более 6 миллиардов евро на укрепление обороноспособности в рамках программы ЕС SAFE.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Литва получит более 6 миллиардов евро на оборонные нужды в виде займов в рамках программы Евросоюза SAFE. Условия участия предусматривают информирование Еврокомиссии о том, как используются средства, и отчетность о выполненных проектах.

Средства займа будут включаться в оборонный бюджет страны в течение четырех лет и использоваться на различные виды вооружения и инфраструктуру.

Первый транш ожидается во втором квартале 2026 года, это будет около 15% от общей суммы.

"Речь идет обо всех видах конвенционного вооружения – начиная с боеприпасов и до БпЛА и других средств... Мы надеемся, что страны, которые являются фронтирными государствами, используют эти средства для развития совместных оборонных проектов", – отметил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Часть информации о проектах, которые профинансируют из займа – конфиденциальная.

В заявке Литва должна была подробно объяснить, на какие проекты хочет привлечь средства. Министр обороны Робертас Каунас отметил, что речь идет о развитии дивизий и создании необходимой инфраструктуры.

"Также речь идет о приобретении беспилотных систем, поддержке Украины, развитии ОПК", – отметил он.

"Противовоздушная оборона – несомненно приоритет, и здесь имеется в виду все – и противодействие метеошарам (метеозондам с контрабандой, которые регулярно залетают из Беларуси и создают проблемы для гражданской авиации – Ред.), и все остальное", – комментирует премьер Инга Ругинене.

Румыния планирует привлечь финансирование из этой программы для развития системы обнаружения угроз в Черном море.

ЕС и Канада заключили соглашение, которое позволяет последней участвовать в программе SAFE. Участие в программе рассматривает и Великобритания, хотя первые попытки переговоров закончились неудачей.

