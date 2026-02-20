Большинство британцев выступают за то, чтобы отстранить брата короля Эндрю Маунтбеттена-Виндзора от линии престолонаследия после его ареста 19 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Эндрю – восьмой в очереди на престол после принца Уильяма, трех его детей, а также принца Гарри и двух его детей.

Несмотря на то, что в прошлом году его брат, король Чарльз III, лишил Эндрю королевских титулов, он остается в линии престолонаследия, поскольку для изменения этого статуса требуется законодательное решение – принятие акта парламента.

Это означало бы обсуждение вопроса депутатами, чего, как сообщают, в Букингемском дворце пытаются избежать.

Согласно опросу YouGov, 82% респондентов считают, что Эндрю следует отстранить от линии престолонаследия; 6% с этим не согласны, а 12% ответили, что не знают.

Экс-принца арестовали 19 февраля по подозрению в злоупотреблениях государственной должностью. Впоследствии его освободили под следствие после того, как его допрашивали по подозрению в злоупотреблениях государственным служебным положением.

Это стало первым случаем ареста члена королевской семьи с 1649 года.

В файлах, обнародованных Министерством юстиции США в начале февраля, утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.

