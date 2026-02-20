Повені на заході Франції триватимуть щонайменш ще кілька днів

Попри паузу у дощах, ситуація з повенями на заході Франції не покращиться щонайменш ще кілька днів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У низці районів на заході Франції, що цього тижня потерпають від паводків, ситуація не покращиться щонайменш ще кілька днів, повідомили у службі попередження про повені Vigicrues.

Прогнози вказують на те, що висока вода протримається протягом вихідних, а можливо і довше, попри паузу у дощах.

Pour vendredi 20 février 2026 :

🔴 3 départements en Vigilance rouge

🟠 13 départements en Vigilance orange



Pour samedi 21 février 2026 :

🔴 3 départements en Vigilance rouge

🟠 13 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTV3xn pic.twitter.com/g8MMydUZrM – VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 20, 2026

"Перерва з опадами, що розпочинається, не означає для нас послаблення повеней… Вода буде відступати дуже повільно, з огляду на рівень води у річках та поточну насиченість грунтів вологою", – зазначила представниця служби Люса Шадурне-Факон.

Міністр транспорту Філіпп Табаро зазначив, що на цей час через підтоплення залишаються перекритими понад 300 доріг, переважно місцевого значення.

Деякі місцеві фермери кажуть, що через стихійне лихо отримали збитки на сотні тисяч євро.

Спершу підтопило близько 1000 квадратних кілометрів територій на південному заході Франції, згодом проблеми почалися у низці районів над Луарою, на заході країни. Окремі муніципалітети заявляють про "історичну повінь".

Від зимових штормів сильно постраждали також Іспанія та Португалія, там виділяють мільярди євро допомоги для постраждалих регіонів.