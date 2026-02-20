Наводнения на западе Франции продлятся еще как минимум несколько дней

Несмотря на паузу в дождях, ситуация с наводнениями на западе Франции не улучшится как минимум еще несколько дней.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В ряде районов на западе Франции, которые на этой неделе страдают от наводнений, ситуация не улучшится как минимум еще несколько дней, сообщили в службе предупреждения о наводнениях Vigicrues.

Прогнозы указывают на то, что высокая вода продержится в течение выходных, а возможно и дольше, несмотря на паузу в дождях.

Pour vendredi 20 février 2026 :

🔴 3 départements en Vigilance rouge

🟠 13 départements en Vigilance orange



Pour samedi 21 février 2026 :

🔴 3 départements en Vigilance rouge

🟠 13 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTV3xn pic.twitter.com/g8MMydUZrM – VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 20, 2026

"Начавшаяся пауза в дождях не означает для нас ослабление наводнений... Вода будет отступать очень медленно, учитывая уровень воды в реках и текущую насыщенность почвы влагой", – отметила представительница службы Люса Шадурне-Факон.

Министр транспорта Филипп Табаро отметил, что в настоящее время из-за подтопления остаются перекрытыми более 300 дорог, преимущественно местного значения.

Некоторые местные фермеры говорят, что из-за стихийного бедствия понесли убытки на сотни тысяч евро.

Сначала подтопило около 1000 квадратных километров территорий на юго-западе Франции, затем проблемы начались в ряде районов над Луарой, на западе страны. Отдельные муниципалитеты заявляют об "историческом наводнении".

От зимних штормов сильно пострадали также Испания и Португалия, там выделяют миллиарды евро помощи для пострадавших регионов.