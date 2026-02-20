Єврокомісія дозволила уряду Німеччини отримати повний контроль над активами "Роснефти"

Європейська комісія схвалила отримання Федеральним міністерством економіки та захисту клімату Німеччини одноосібного контролю над компаніями Rosneft Deutschland GmbH (RDG) та RN Refining & Marketing GmbH (RN R&M).

Про це повідомила пресслужба ЄК, пише "Європейська правда".

Рішення було прийнято відповідно до Регламенту ЄС про злиття. Основна діяльність цих підприємств зосереджена у сферах переробки сирої нафти, а також постачання палива та нафтохімічної продукції.

Регулятор дійшов висновку, що транзакція не викличе занепокоєння щодо конкуренції, враховуючи обмежені ринкові позиції компаній після зміни власника.

Перевірка угоди проходила за спрощеною процедурою перегляду злиттів, яка застосовується до випадків, що не несуть ризиків для ринку.

У минулому Берлін утримувався від конфіскації місцевих активів компанії "Роснефть" через побоювання, що доведеться виплачувати компенсацію Росії.

"Роснефть" намагалася продати цей бізнес з березня 2024 року, але безрезультатно.

Санкції США проти компанії "Роснефть" поновили дискусії в Німеччині про націоналізацію її "дочки" в країні.