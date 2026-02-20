Еврокомиссия разрешила правительству Германии получить полный контроль над активами "Роснефти"

Европейская комиссия одобрила получение Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии единоличного контроля над компаниями Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RN R&M).

Об этом сообщила пресс-служба ЕК, пишет "Европейская правда".

Решение было принято в соответствии с Регламентом ЕС о слиянии. Основная деятельность этих предприятий сосредоточена в сферах переработки сырой нефти, а также поставки топлива и нефтехимической продукции.

Регулятор пришел к выводу, что транзакция не вызовет беспокойства относительно конкуренции, учитывая ограниченные рыночные позиции компаний после смены собственника.

Проверка сделки проходила по упрощенной процедуре пересмотра слияний, которая применяется к случаям, не несущим рисков для рынка.

В прошлом Берлин воздерживался от конфискации местных активов "Роснефти" из-за опасений, что придется выплачивать компенсацию России.

"Роснефть" пыталась продать этот бизнес с марта 2024 года, но безрезультатно.

Санкции США против "Роснефти" возобновили дискуссии в Германии о национализации "дочки" этой компании в стране.